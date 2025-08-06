В российских силовых структурах уточнили, что по противнику в этом районе работает артиллерия и FPV-расчеты "Севера"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Украинские военные, чтобы вернуть утраченные позиции в районе Мелового Харьковской области, прощупывают российскую оборону мелкими группами. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На участке фронта Меловое - Хатнее ВСУ ищут возможность вернуть утраченные позиции в районе Мелового, прощупывая нашу оборону мелкими группами и с помощью разведывательных БПЛА. По ним работает артиллерия и FPV-расчеты "Севера", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ВСУ в районе Мелового пытаются провести ротацию, но попытки пресекаются российскими операторами БПЛА.