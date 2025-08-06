Еще 16 украинских солдат получили ранения

ДОНЕЦК, 6 августа. /ТАСС/. Российские войска ударом ФАБ ликвидировали командный пункт одного из батальонов ВСУ в селе Новоселовка Днепропетровской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, в результате удара уничтожены порядка 20 военнослужащих, 16 получили ранения.

"В Новоселке уничтожен командный пункт 15-го отдельного горно-штурмового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. В результате удара порядка 20 человек погибли, еще 16 ранены" - сказали в силовых структурах.

Кроме того, здесь же уничтожена радиолокационная станция "Рада".