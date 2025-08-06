Украинские военные ожидают обострение ситуации на этом направлении

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Фортификации возводятся вокруг города Сумы на северо-востоке Украины из-за возможного обострения ситуации на этом направлении. Об этом сообщил командир десантно-штурмовых войск Украины Олег Апостол.

"Силы обороны Украины должны быть готовы к любым сценариям. Обострение на Сумском направлении - один из них. Сейчас проводится активная работа по обустройству фортификаций", - ответил он на вопрос украинского агентства Telegraf о подготовке города к круговой обороне.

Президент РФ Владимир Путин 20 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от 10 до 12 км, дальше - сам областной центр. Также глава государства не исключил взятие Сум, однако отметил, что на текущий момент такой задачи нет.

После выступления Путина депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал, что ВС РФ все ближе продвигаются к Сумам, а украинские власти провалили подготовку фортификаций.