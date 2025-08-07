По данным силовых структур, на сумском и харьковском направлениях действуют подразделения более 40 бригад и полков ВСУ, стянутых со всех участков фронта

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. ВСУ пытаются безуспешно прорвать фланги наступающих российских войск у Юнаковки в Сумской области, идут тяжелые бои. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На участке фронта в районе Юнаковки идут тяжелые бои. ВСУ, не считаясь с потерями, вновь безуспешно попытались прорвать фланги наступающей группировки "Север". Российские подразделения, отразив натиск противника, продолжают наступление", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что вторая рота 1-го батальона 95-й бригады ВСУ почти полностью пропала без вести в районе Юнаковки Сумской области.

По данным силовых структур, на сумском и харьковском направлениях действуют подразделения более 40 бригад и полков ВСУ, стянутых со всех участков фронта.

Юнаковка является важным логистическим центром ВСУ в Сумском районе. После ее освобождения противник будет испытывать существенные сложности с обеспечением всех подразделений на границе с Суджанским районом Курской области.