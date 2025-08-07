За сутки российские бойцы продвинулись на 300 м вдоль реки Нитриус, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 7 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие, продвигаясь из района Зеленой Долины, вплотную подошли к Шандриголово в Донецкой Народной Республике и начали бои за освобождение населенного пункта, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В результате продвижения наших войск вдоль автодороги с направления Зеленой Долины ДНР удалось вплотную подойти к населенному пункту Шандриголово и начать мероприятия по его освобождению", - сказал он.

По словам военного эксперта, за минувшие сутки бойцы РФ продвинулись севернее Шандриголово - на 300 м вдоль реки Нитриус.