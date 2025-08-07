Высокая точность и идеальная синхронизация ударов не оставляет противнику никаких шансов, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Ракетами оперативно-тактического комплекса "Искандер" можно наносить комбинированные удары с разными боевыми частями по одному объекту, что обеспечивает эффект мультифакторного поражения. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации Ростех.

"Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", разработанный нашим холдингом "Высокоточные комплексы", - одно из самых опасных для противника вооружений в зоне СВО, особенно для военных объектов, спрятанных в тылу. Один из вариантов его применения - комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту. Это обеспечивает эффект мультифакторного поражения. С учетом высокой точности и идеальной синхронизации ударов, у противника не остается никаких шансов", - сказали в Ростехе.