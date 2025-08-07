По данным силовиков, в результате ударов шесть человек погибли, еще восемь получили тяжелые ранения

ДОНЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. Два крупных заградотряда из состава 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины "Рейд" уничтожены ударами ФАБ в Днепропетровской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, они были переброшены для удержания на линии фронта подразделений 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"В селах Орестополь и Алексеевка Днепропетровской области ФАБами уничтожили два заградотряда. В очередной раз это была 17-я бригада противника. Их перебросили для контроля и сдерживания солдат 31-й бригады", - сообщили в силовых структурах.

По данным силовиков, в результате ударов шесть человек погибли, еще восемь получили тяжелые ранения.

Ранее ТАСС неоднократно сообщал об ударах ФАБ по военнослужащим 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, в том числе при бегстве из села Январское. Среди уничтоженных много военнослужащих тыловых соединений.