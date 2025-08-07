Военный эксперт уточнил, что ВСУ отступают в район населенного пункта Ставки

ЛУГАНСК, 7 августа. /ТАСС/. Командование ВСУ из-за больших потерь оттягивает силы и средства из Колодезей Донецкой Народной Республики, российские бойцы, воспользовавшись ситуацией, заняли часть села. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Из-за невыгодного положения войск, которое стало причиной больших потерь среди украинских боевиков, командование вооруженных формирований Украины начало оттягивать силы и средства из населенного пункта Колодези в ДНР на новые рубежи. <…> В свою очередь, наши войска воспользовались ситуацией и заняли часть населенного пункта Колодези", - сказал он.

Марочко уточнил, что ВСУ отступают из Колодезей в район населенного пункта Ставки, расположенного на стратегических высотах.