Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что российские зенитчики снова показали, что такое хладнокровие и профессионализм

ГЕНИЧЕСК, 7 августа. /ТАСС/. Российские зенитчики в Херсонской области предотвратили атаку барражирующего боеприпаса ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Ночью в районе Новогригорьевки Генического МО наши зенитчики снова показали, что такое хладнокровие и профессионализм. ВСУ запустили барражирующий боеприпас RAM-2X по установке "Панцирь". Цель была одна - ударить внезапно, уничтожить расчет. Наши бойцы спокойно навелись, дождались момента и одной ракетой сбили летящую на них смерть", - написал он в своем Telegram-канале.