МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем Ульяновского гвардейского соединения ВДВ доставляют до нескольких десятков килограммов боеприпасов, воды и продовольствия подразделениям на островах в дельте Днепра с помощью грузовых беспилотников по воздуху и безэкипажных катеров по воде. Об этом рассказали в Минобороны России.

"В ходе ведения боевых действий по удержанию передовых позиций и уничтожению ДРГ ВСУ на островах в дельте Днепра в Херсонской области подразделения тылового обеспечения Ульяновских десантников доставляют боеприпасы, воду, продовольствие и источники питания к средствам связи передовым подразделениям группировки войск "Днепр" в островной зоне в дельте реки с помощью безэкипажных катеров на электрической тяге по воде, а также специальных грузовых квадрокоптеров, способных за один вылет доставить несколько килограммов полезного груза в заданную точку. Ежедневно расчеты беспилотных систем Ульяновских десантников доставляют на острова в дельте Днепра до нескольких десятков килограммов продовольствия и других полезных грузов", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там подчеркнули, что беспилотные и безэкипажные средства доставки позволяют безопасно доставить полезный груз передовым подразделениям, не подвергая опасности личный состав. Подойдя к линии боевого соприкосновения, расчеты безэкипажных катеров и грузовых БПЛА в сопровождении подразделений прикрытия и РЭБ оперативно готовят их к работе. Затем закрепляют грузы с продовольствием, куда входят мясные и мясорастительные консервы, вода, шоколадные батончики, супы быстрого приготовления, дополнительные источники питания для средств связи, боеприпасы и т. п. После этого катер отправляется в точку назначения, а квадрокоптер взлетает и доставляет груз с продовольствием передовым подразделениям на необходимое расстояние (в зависимости от загрузки "птицы").

Командир роты материального обеспечения с позывным Туман добавил, что доставка осуществляется и по земле. "По суше двумя видами доставляем: с помощью квадроциклов с тележками, багги различного типа и также роботизированных платформ. Ряд военнослужащих отучились на курсах по применению этих платформ. Сейчас успешно справляются с поставленной задачей по доставке материальных средств", - сказал он.