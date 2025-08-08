Российский дрон на оптоволокне уничтожил украинского военного на велосипеде

Также в Минобороны рассказали об уничтожении артиллеристами группировки пунктов управления БПЛА противника на южно-донецком направлении

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Оператор БПЛА группировки войск "Восток" ликвидировал дроном на оптоволокне украинского военного, пытавшегося доехать до передовой на велосипеде, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе воздушного наблюдения оператор БПЛА применил FPV-дрон засадного типа, подключенного по оптоволоконной линии. Оператор заранее занял позицию, откуда вел наблюдение за передвижением противника. В момент, когда один из боевиков украинского режима предпринял попытку скрытного проникновения на передовые позиции с использованием велосипеда, расчет немедленно активировал дрон и нанес точный удар. Цель была уничтожена", - сказано в сообщении.

Также в Минобороны рассказали об уничтожении артиллеристами группировки пунктов управления БПЛА противника на южно-донецком направлении.

"В нескольких лесополосах были выявлены замаскированные пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника. Объекты осуществляли координацию работы ударных дронов ВСУ. По уточненным координатам, переданным с БПЛА, расчеты артиллерии нанесли точные огневые удары, уничтожив личный состав, оборудование и укрытия боевиков", - рассказали в ведомстве.