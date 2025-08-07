Число самовольно оставивших части, по разным оценкам, составляет как минимум 400 тыс

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Около 93% военных ВСУ, самовольно оставивших части (СОЧ), не вернулись на службу. Такие данные ТАСС предоставили в российских силовых структурах.

Ранее в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины напомнили, что 30 августа истекает срок добровольного возвращения из СОЧ. Согласно постановлению, если добровольно вернуться на службу, то можно сохранить выплаты и избежать уголовного преследования. Закон касается тех, кто покинул часть до 10 мая.

"В ГБР похвастались, что уже более 29 тыс. военнослужащих ВСУ воспользовались этой возможностью. Хотя цифры играют не на руку киевскому режиму. С момента объявления этой, если можно так сказать, амнистии для самовольно оставивших часть прошло уже более трех месяцев, а вернулась в части всего лишь 7,25% дезертиров. Количество дезертиров в ВСУ, по разным оценкам, составляет как минимум 400 тыс. военнослужащих", - отметил собеседник агентства.

Украинское законодательство рассматривает СОЧ и дезертирство как разные правонарушения. Согласно УК страны, дезертирство предполагает намерение навсегда оставить военную службу, а СОЧ - временное. При этом дезертирство предполагает в качестве наказания тюремный срок, а самовольное оставление части позволяет наложить лишь штраф и вновь отправить виновного в войска. Поскольку Киев испытывает острую нехватку личного состава, в случае бегства военнослужащего дела в большинстве случаев возбуждаются по статье о самовольном оставлении части.