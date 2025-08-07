Это подтверждают, в том числе, допросы военнослужащих ВСУ, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Число военнослужащих ВСУ в российском плену, которые не желают возвращаться на Украину и просят политического убежища в России, растет. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Примечательно, что речь идет о пленных, которые по каким-либо причинам желают вернуться на Украину и готовы рискнуть не быть призванными и отправленными на фронт еще раз. В то же время в российском плену растет число украинцев, которые не желают возвращаться на Родину и просят политического убежища в России. Это подтверждают, в том числе, допросы пленных", - отметил собеседник агентства.

Ранее глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский сообщал, что Киев отказался от 1 000 пленных солдат ВСУ в рамках обменов с Россией, из-за этого тяжело шел второй этап обмена, а третий еще не начался.

В беседе с корреспондентом ТАСС для специального репортажа пленный украинский военнослужащий капитан Нацгвардии Украины Илья Кукарин ранее рассказал, что сбежал из части ради того, чтобы сдаться и получить военно-политическое убежище в РФ.

Как сообщил ранее источник ТАСС в военно-дипломатических кругах, среди тысячи пленных, которых Киев вычеркнул из списков на обмен, нет ни одного офицера. Большинство из них - солдаты и матросы.