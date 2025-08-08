Штурмовикам ВС РФ приходилось зачищать здания и постройки, в руинах которых также скрывались солдаты противника, рассказал командир штурмовой группы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки "Восток"

ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Штурм и зачистка Январского в Днепропетровской области заняли около недели. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой группы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Катран.

"Зачистка и штурмовые действия населенного пункта продолжалась порядком недели", - сказал военнослужащий.

Боец уточнил, что внутри населенного пункта ВСУ оборудовали разветвленную сеть окопов. Кроме того, штурмовикам приходилось зачищать здания, подвалы и разрушенные постройки, в руинах которых также скрывались солдаты противника.

Минобороны 5 августа сообщило об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Январское в Днепропетровской области.