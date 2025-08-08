Бойцы ВС РФ двигались малыми группами, маскируясь с помощью пончо с защитой от тепловизора, добавил командир штурмовой группы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки "Восток"

ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Штурмовики ВС РФ окружили Январское для уничтожения украинской группировки внутри населенного пункта. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой группы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Катран.

"В Январское заходили с двух сторон, с флангов окружили, в принципе не оставили [ВСУ] пути отступления. Сложно, конечно, было, но задачу поставленную выполнили, окружили", - сказал военнослужащий.

По его словам, российские бойцы заходили в населенный пункт малыми группами, маскируясь при помощи тактических пончо с защитой от тепловизора.

Минобороны 5 августа сообщило об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Январское в Днепропетровской области.