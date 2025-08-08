Так украинские солдаты пытались скрыть участие иностранных граждан в боях, рассказал командир штурмовой группы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки "Восток"

ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Украинское командование в селе Январское Днепропетровской области запрещало иностранным наемникам выходить в радиоэфиры. Как рассказал ТАСС командир штурмовой группы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Катран, таким образом ВСУ пытались скрыть участие иностранцев в боях.

"В населенном пункте [Январское] находились и иностранные боевики. Собственно, как мы об этом узнали, захватили радиостанцию вражескую, слушали переговоры. И, собственно, их командиры даже выходили в эфир и запрещали им разговаривать на иностранном языке, чтобы не было информации о них", - сказал военнослужащий.

Кроме того, по данным командира, в населенном пункте остались тела военных, одетые в форму с иностранными шевронами.

Минобороны 5 августа сообщило об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Январское в Днепропетровской области.