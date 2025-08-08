Су-34 поразил пункт дислокации ВСУ в ДНР

Летчики наносили удар авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Экипаж российского самолета Су-34 нанес удар корректируемыми авиабомбами по пункту временной дислокации военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве рассказали о работе реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр". Экипаж нанес удар по укрепрайону ВСУ на красноармейском направлении.

"Получив разведданные о расположении вражеского узла обороны, военнослужащие оперативно выдвинулись на боевую позицию, навели установку на цель и произвели точный залп полным пакетом реактивных снарядов. Мощный огневой удар, обрушившийся на противника, разрушил укрепления, создав благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений. Сразу после выполнения боевой задачи расчет покинул огневую позицию, обезопасив себя от возможного ответного удара противника", - отметили в Минобороны.