Российские бойцы поражали БПЛА с дистанций 300-500 м, отметили в Минобороны

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Снайперы спецназа группировки войск "Центр" уничтожили десятки ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), прикрывая штурмовиков от дронов противника на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Снайперы соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили десятки тяжелых ударных дронов ВСУ, прикрывая штурмовые подразделения от воздействия БПЛА противника на красноармейском направлении", - информировали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что при этом спецназ действовал мелкими группами, в составе которых работали снайперы-корректировщики и наблюдатели за воздушным пространством. Основными целями снайперов на этом направлении были тяжелые ударные дроны ВСУ, представляющие угрозу для российских подразделений. За время работы снайперские группы уничтожили десятки беспилотников противника.

Отмечается, что российские бойцы поражали дроны с дистанций от 300 до 500 м. Неотъемлемой частью результативности боевой работы стала тщательная маскировка. Снайперы использовали специальные пончо и антидронные одеяла, скрывающие их не только визуально, но и в тепловом диапазоне волн.

"Работаем по тяжелым дронам противника типа "Баба-яга". Анализируем информацию от ПВО и разведки - где проходят маршруты дронов, в каких квадратах они работают. Выдвигаемся в определенный квадрат, где оборудуем позицию. <...> Работаем результативно, сбиваем дроны, помогаем нашей пехоте, прикрываем небо. Результат есть. Работа по коптерам ведется как правило ночью, потому что и они в основном работают ночью. Работа снайпера индивидуальна, она более точная и в экономическом плане эффективнее. Потому что патрон дешевле, чем FPV-дрон предназначенный для уничтожения "Бабы-яги", - рассказал командир отделения роты снайперов с позывным Шеф.