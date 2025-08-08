Для атаки российские бойцы применили ЗРК "Тор-М2", отметили в Минобороны

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Север" из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" уничтожили ударные и разведывательные беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В этот раз в ходе боевого дежурства по прикрытию подразделений, выполняющих боевые задачи, и мирного населения зенитчиками группировки войск "Север" были обнаружены и уничтожены ударные и разведывательные БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что для защиты ЗРК всегда выдвигается вооруженная крупнокалиберными пулеметами группа сопровождения, которая занимается поражением низколетящих целей.