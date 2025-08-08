Также противник потерял до 240 военнослужащих

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за сутки уничтожили 8 минометов, 26 тяжелых боевых квадрокоптеров и 12 терминалов спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина HMMWV производства США, 8 минометов, 16 автомобилей и пикапов. Подразделениями противовоздушной обороны, стрелковым оружием и методом воздушного тарана уничтожены 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника и 26 тяжелых боевых квадрокоптеров Р-18. Также вскрыты и уничтожены 45 пунктов управления беспилотной авиацией, 9 станций радиоэлектронной борьбы, 12 терминалов спутниковой связи Starlink и 4 склада боеприпасов ВСУ", - сказал Шаров.