В Минобороны подчеркнули, что сначала цель обездвиживают, а затем ликвидируют повторным ударом

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии Южного военного округа ударными дронами уничтожили украинский бронеавтомобиль "Козак" на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии Южного военного округа уничтожают бронетехнику противника на касноармейском направлении, предотвращая доставку штурмовых подразделений к переднему краю. В ходе слаженных действий операторов разведывательных и ударных дронов <?> уничтожена украинская боевая бронированная машина "Козак"", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что цель поражается несколькими дронами. Сначала бронемашины обездвиживаются, а затем уничтожаются повторными ударами.