Бойцы изучают основные типы мин, используемых противником, а также пробуют различные способы взрыва

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Инструкторы отдельного инженерно-саперного батальона 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Запад" провели занятия по обращению с взрывчатыми веществами для штурмовиков на полигоне в ЛНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Штурмовики научились определять основные типы мин, используемых противником, а также на собственном опыте попробовали различные способы взрывания. <...> Военнослужащих учат не только не попадаться на уловки саперов ВСУ - навыки обращения с взрывчаткой позволяют грамотно обезопасить свои позиции, а также уничтожать вражеские", - сказали там.

При подготовке военнослужащих штурмовых подразделений упор делается на разностороннее развитие практических навыков по каждому направлению и на специфику ведения боевых действий во время штурма. Один из учебных вопросов - подрыв блиндажа противника.

"Показываем, как делать, допустим, противотанковую мину, что в ней можно сделать отверстия, [объясняем процесс] изготовления зажигательной трубки для того, чтобы разбирать "блинчики" (блиндажи - прим. ТАСС) противника. Рассказываем, показываем, какие мины есть, что, допустим, если непонятные мины, к ней лучше не подходить, так как она может быть с "джоником" (взрывателем), на датчике движения, на изменение магнитных полей", - отметил инструктор по инженерной подготовке с позывным Орех.

Он отметил, что к таким минам лучше не подходить, их можно только уничтожить дистанционно или дождаться специалистов.

Основная цель занятий - прививание штурмовикам осторожности в обращении с взрывчатыми веществами и грамотного применения тех из них, что находятся под рукой, для обеспечения выполнения задач. Также обучаемые учатся находить и уничтожать мины противника, преодолевать различные виды заграждений.