Он продлится до 21 августа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Первый Кубок Вооруженных сил России по альпинизму стартовал в Республике Алтай, он продлится до 21 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Республике Алтай стартовал первый Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по альпинизму. В соревнованиях принимают участие военнослужащие, предварительно прошедшие отборочные этапы в своих военных округах", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что цель Кубка - покорить одну из высочайших вершин России, гору Белуха (4509 м). Это станет важным шагом к получению почетного звания российского альпинизма "Снежный барс России". Военнослужащие уже прибыли в район проведения Кубка, прошли через ущелье и достигли мест стоянок на высоте 3000 м. Отсюда начнется штурм высшей точки Алтайских гор и Сибири, где участников состязаний ждут экстремальные условия - лед, снег и сильный ветер, поделились в оборонном ведомстве.

Кубок продлится до 21 августа, он включает в себя прибытие к месту старта по пересеченному рельефу местности, акклиматизационные выходы на вершины горной системы Алтая, тренировочные подъемы и итоговое восхождение к вершине горы Белухи. Соблюдению мер безопасности уделяется особое внимание - медицинские службы и подразделения МЧС находятся в круглосуточной готовности на всех этапах кубка, обратили внимание в Минобороны.

"Перед нами стоит задача испытать горное снаряжение, стоящее на вооружении, а также совершить спортивные восхождения. Личный состав уже прошел подготовку на Эльбрусе, а теперь готовится к штурму Белухи" - подчеркнул заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Александр Украинец.