Российские бойцы выявили около 100 дронов противника за сутки, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 8 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины увеличили запуски разведывательных БПЛА у Липцов, Старицы и Волчанска Харьковской области. Российские системы противовоздушной обороны за последние несколько суток выявили на данном участке фронта около 100 различных вражеских беспилотников, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"За последние несколько суток в районах Липцов, Старицы и Волчанска фиксируется рост применения украинскими боевиками разведывательных БПЛА. В совокупности, за сутки на данный момент нашими наблюдательными постами ПВО выявлено около 100 вражеских дронов: от самых простых - до современных серьезных систем, работающих в различных спектрах и диапазонах", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что чаще всего противник использует беспилотники для корректировки артиллерийского огня, также фиксируются случаи пересечения дронами государственной границы для разведки на территории РФ.