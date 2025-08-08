Операция прошла успешно в том числе благодаря тому, что один из российских военных говорит на украинском языке, рассказал штурмовик

ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Российские штурмовики, притворившись украинскими военнослужащими, взяли в плен до взвода ВСУ. Это удалось благодаря одному из бойцов, владеющих украинским языком, рассказал ТАСС штурмовик 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Мудрый.

"Зашли в "лесополку". <...> Встретили по пути украинцев. У меня в группе боец не растерялся, начал с ними разговаривать на украинском языке. Они не боялись ничего. Начали двигаться дальше. Мы их пропустили. Взяли в плен", - сказал боец.

Как уточнил в беседе с ТАСС замполит мотострелкового батальона с позывным Эльбрус, в плен РФ сдались до взвода украинских солдат.

Минобороны 5 августа сообщило об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Январское в Днепропетровской области.