Также российские военные на пути к населенному пункту встречали рвы, минные поля и колючую проволоку, отметил замкомандира штурмового батальона

ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Украинские войска оборудовали в селе Январское бетонные бункеры. Об этом рассказал ТАСС замкомандира штурмового батальона 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Эльбрус.

"Противник возвел очень много бункеров, прям забетонированных. Но с этой проблемой мы справились. Применяли разные методы. Но в основном при подходе наших штурмовых групп в ходе стрелкового боя противник оттуда ретировался, пытался закрепиться на предыдущих своих позициях", - сказал замкомандира.

Кроме того, по его данным, на подступах к населенному пункту ВСУ вырыли противотанковые рвы, которые выравнивала российская артиллерия, после чего штурмовики на мотоциклах их преодолевали. Кроме того, на пути в Январское ВС РФ встретили минные поля и колючую проволоку.

Минобороны 5 августа сообщило об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Январское в Днепропетровской области.