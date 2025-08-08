На этих дислокациях также могут находиться раненые солдаты, рассказал Рашид Умбаров

БЕЛГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Военнослужащий 3-й танковой дивизии ВСУ Рашид Умбаров заявил, что командование умышленно наносит артиллерийские удары по собственным позициям, в том числе по местам размещения раненых солдат.

"Мы утром пришли, одному ногу оторвало по щиколотку, на украинской мине взорвался, мы его затащили в блиндаж, нам сказали, что его заберут. Потом сказали, что три дня здесь пробудем, нас уберут оттуда, типа мы не должны там сидеть. И уже ближе к вечеру никто ни воды, ничего нам не дал, ни за раненым никто не пришел. <...> В блиндаж, там где раненый, два заряда влетело. Четко, как пристреляно. Короче, нас хотели убить. Просто тупо стереть", - заявил ТАСС Умбаров.

По его словам, после короткой подготовки на полигоне их группа была отправлена на передовую, где солдатам указали местоположение блиндажа и пообещали перевести на другие позиции.

Позднее, как рассказал военный, по их позициям начались удары украинских беспилотников и минометных расчетов. "По нам начали кидать снаряды украинские дроны и минометами начали потом лупить. <...> Было очень громко. Я видел, что это по нам. Он [беспилотник] тупо над нами завис и начал кидать [боеприпасы] возле каждого. Я не знаю, как мы уцелели", - добавил он.