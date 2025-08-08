ТАСС: дрон-разведчик ВСУ сбит из пулемета на границе Белгородской области

Противник пытался разведать территорию региона, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские военные сбили из пулемета украинский беспилотник "Валькирия" на границе Белгородской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Противник пытался провести воздушную разведку территории Белгородской области с помощью БПЛА "Валькирия". Беспилотник обнаружен постом воздушного наблюдения и сбит из пулемета", - сказал собеседник агентства.

Дальность дрона - примерно 30 км, крейсерская скорость - 60 км/ч. Беспилотник устойчив к радиоэлектронному подавлению и физическим повреждениям, может осуществлять посадку в сложных условиях.

Ранее Минобороны России неоднократно заявляло об уничтожении таких беспилотников на разных направлениях с помощью зенитных ракетных комплексов "Тор-М1", "Стрела-10", "Бук-М1", "Оса", ударных дронов.