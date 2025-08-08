В районе успешно наступают бойцы группировки "Север", рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Интенсивность контратак ВСУ у Юнаковки Сумской области снизилась, противник пытается разместить радиолокационные станции (РЛС) обнаружения воздушных целей (ОВЦ) для снижения эффективности ударов российской авиации. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В результате успешных наступательных действий бойцов "Севера" в районе Юнаковки и окрестностях интенсивность контратак ВСУ снизилась. Украинское командование предпринимает безуспешные попытки разместить вблизи линии соприкосновения РЛС ОВЦ с целью снизить эффективность ударов российской авиации", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что разведкой вскрыто два скопления личного состава и техники противника, а также РЛС ОВЦ. В результате огневого поражения артиллерией и FPV-дронами уничтожена РЛС ОВЦ RADA израильского производства, добавил собеседник.

Ранее в силовых структурах сообщали, что ВСУ пытаются безуспешно прорвать фланги наступающим российским войскам у Юнаковки, идут тяжелые бои.

По данным силовых структур, на сумском и харьковском направлениях действуют подразделения более 40 бригад и полков ВСУ, стянутых со всех участков фронта. Многие из них несут потери, в том числе вторая рота 1-го батальона 95-й бригады ВСУ почти полностью пропала без вести в районе Юнаковки, уточняли силовики.

Юнаковка является важным логистическим центром ВСУ в Сумском районе. После ее освобождения противник будет испытывать существенные сложности с обеспечением всех подразделений на границе с Суджанским районом Курской области.