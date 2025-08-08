К этому привела эффективная работа российских подразделений по борьбе с БПЛА, отметили в силовых структурах

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. ВСУ в Сумской области испытывают острый дефицит FPV-дронов на фоне успешной работы российских подразделений по борьбе с БПЛА. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Эффективная работа подразделений по борьбе с БПЛА группировки "Север" привела к острому дефициту FPV-дронов у противника на сумском направлении. Украинские волонтеры проводят экстренные сборы на ударные БПЛА для своих подшефных частей", - отметил собеседник агентства.

По данным силовых структур, на сумском и харьковском направлениях действуют подразделения более 40 бригад и полков ВСУ, стянутых со всех участков фронта. Среди них также подразделения БПЛА. Многие из них несут потери, отмечали силовики.