Последний бой майора Ветчинова, спасшего российских журналистов в Цхинвале

В годовщину начала операции по принуждению Грузии к миру ТАСС вместе с военкором Александром Коцем и близкими Героя России рассказывает о последнем бое замполита 135-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии майора Дениса Ветчинова, ценой своей жизни спасшего российских военкоров и погибшего в ближнем бою

Грузино-осетинский конфликт вспыхнул с новой силой 17 лет назад и начался в ночь с 6 на 7 августа с бомбежек Цхинвала, столицы Южной Осетии. В историю он вошел под несколькими названиями — пятидневная война, война 08.08.08, а также миротворческая операция по принуждению Грузии к миру. Сутки российский миротворческий батальон, дислоцированный в Цхинвале, отражал атаки грузинских военных. На следующий день первые подразделения 58-й армии ВС РФ прошли Рокский тоннель и вошли в Южную Осетию на помощь своим товарищам и мирным осетинам.

Журналисты

9 августа батальонно-тактическая группа 58-й армии была направлена в Цхинвал на помощь миротворцам. Командовал группой генерал Анатолий Хрулев, на тот момент командующий всей 58-й армией. В этой же колонне шли Ветчинов, съемочная группа ВГТРК вместе с Александром Сладковым, корреспонденты газеты "Комсомольская правда" Виктор Сокирко и Александр Коц. Для Коца, признается он, тот бой стал одним из самых тяжелых эпизодов в карьере военкора, прошедшего с десяток вооруженных конфликтов.

"Тогда российские войска пытались прорваться в город, но сделать это было невозможно, потому что дорога, которая вела в Цхинвал, плотно обстреливалась грузинской артиллерией. На склоне горы был развернут командный пункт 58-й армии. Наша колонна встала, и по ней били танки. У нас загорелась одна "шишига" (ГАЗ-66), еще одна машина загорелась, командующий наводил артиллерию практически лично, отдавал команды по связи", — вспоминает Коц.

Александр Коц © Сергей Булкин/ ТАСС

После подавления грузинских танков колонна численностью около 30 машин зашла в город с задачей дойти до верхнего городка миротворцев, по которому грузины били из танков прямой наводкой. В это время кроме миротворцев в подвалах городка находились гражданские, и колонна должна была отвлечь огонь грузин на себя, чтобы дать возможность миротворцам эвакуировать мирных людей.

"Я ехал на броне БТР и начал замечать за мачтами освещения одиночных грузинских солдат. Подумал, что они заблудились, может, отбились от своих. И в какой-то момент в голове колонны началась стрельба, которая перекинулась на всю колонну. По какой-то ее части били танки, где-то шел просто прямой стрелковой бой на очень короткой дистанции. Я увидел пулеметчика и заорал: "Пулеметчик слева!" Спрыгнул с бэтээра. Денис вскинул автомат, уничтожил этого пулеметчика. Ну а дальше просто в упор бой пошел. Люди стреляли друг в друга с пяти-десяти метров. Видно было, как разрывается одежда на людях. Были видны выражения лиц противника", — продолжает Коц, находившийся в тот момент рядом с Ветчиновым.

© Сергей Узаков/ ТАСС

Засаду на российскую колонну устроили солдаты первой пехотной бригады ВС Грузии, штурмовики, отозванные из Ирака. Грузины прижали их группу огнем, и в какой-то момент было принято решение прорываться в хвост колонны. Ветчинов и журналисты пробирались сквозь кусты роз, в которых оказались грузинские военные.

"Денис бежал впереди, вскинул автомат — одного уничтожил, второго. Суматоха, все взрывается вокруг, стреляет, трещит. Потом с участниками этих событий разговаривали, с тем же Сашей Сладковым, все по-разному эту картину видят. И Дениса в этой картине все по-разному видят, в том числе Сладков. Но вот мои воспоминания: я выбегаю из кустов, на меня вылетает грузинский солдат. Я успеваю крикнуть, что я журналист. Получаю очень сильный удар по руке. Я даже сначала не понял, что это ранение, и упал на живот. Жду, что меня сейчас будут добивать. Он не добивает. Я так аккуратно через полминуты голову поворачиваю, смотрю, он уже лежит. Денис как раз чуть-чуть левее был. Он уже был ранен. Он этого грузина, который мог меня добить, уничтожил. Считаю, что я ему жизнью обязан", — сказал Коц.

Сослуживцы

Мы спрыгнули с машины, побежали рядом с майором Ветчиновым — занимать оборону. Странно, что нас не расстреляли во время движения. Хотя там и пулеметчик лежал, и три автоматчика. Они просто не успели опомниться. Или растерялись Из воспоминаний начальника артиллерии 135-го полка Николая Багрия

Багрий в своих воспоминаниях также отмечал удивительную близость боя. Денис занял оборону за деревом, недалеко от него встал грузин, и Денис успел выстрелить первым. "Мы начали уничтожать противника, лежащего прямо перед нами. Они в нас стреляют, мы — в них. Там окопы были через каждые десять метров. Потом перебежали с Денисом к командующему. Удивляла близость боя, все перепуталось: в двух-трех метрах наш сидит, потом через три метра — грузин, наш, грузин... Я видел грузин, которые поднимались со своих позиций и перебегали на другие, отстреливаясь, а Денис их уничтожал. Когда мы начали менять позицию, Ветчинов побежал первым, я — за ним. Бежали по откосу вдоль дороги, по кустам. А в них грузины — три человека выскакивают на нас с автоматами. Денис быстрее соображал, одной очередью расстрелял их хладнокровно. Начал обегать кусты по склону, а я полез напролом. Вижу — автомат валяется. Нагнулся — магазин отстегнуть. И в это время Денис крикнул: "Назад! Грузины!" И я увидел целившегося в меня, затем выстрел в упор, и меня кинуло на землю", — приводит Коц слова офицера.

Командир 135-го полка Геннадий Гостев обращал внимание на стойкость Ветчинова, который продолжил с ранением выполнять задачи. "Майор Ветчинов уже был смертельно ранен. Он перебегал через дорогу. Он бежал уже, считай, убитый и нашел в себе силы, чтобы убить трех грузинских военных. Они сидели в придорожных кустах. Это был трех-, четырех-, пятиметровый бой".

Семья

Вдова майора Екатерина вспоминает: узнала о начале войны из новостей, находясь у родителей в Казахстане (на тот момент родители Дениса тоже жили в Казахстане). До грузино-осетинского конфликта Ветчиновы вместе прошли вторую чеченскую кампанию — Екатерина три года служила с Денисом на должности старшей радиотелефонистки. Встретились случайно в Омске, познакомились перед командировкой Дениса в Чечню, расписались в Волгограде.

Денис Ветчинов с женой Екатериной © Личный архив Екатерины Ветчиновой

В последний раз он позвонил семье 8 августа, сказал: "Все нормально, мы спускаемся с гор, не переживайте..." "Было очень страшно. Сидели, ждали какой-то весточки. Очень переживали. 9 августа мне позвонила сослуживица и сказала, что Денис числится в списках погибших. С этого момента моя жизнь разделилась на "до" и "после", — говорит Екатерина.

После того как семья узнала о гибели Дениса, они поехали на похороны в Волгоград — Денис любил этот город, продолжает супруга. Поэтому и похоронить решили здесь.

"Потом уже, когда общалась с сослуживцами Дениса, которые непосредственно участвовали в этой войне, они потихоньку рассказывали, как там все происходило. Мы ездили даже в Цхинвал примерно через год. Но я была на том самом месте, где видно границу, последствия всех боевых действий. В моменте задумалась: когда человек находится очень далеко, не принимает участия в этом, он никогда не поймет людей, которые прошли через эти испытания", — добавляет Екатерина.

Звезду Героя России супруга получила из рук на тот момент командующего войсками Северо-Кавказского военного округа (сейчас Южный военный округ) генерал-полковника Сергея Макарова. "Он приезжал в Волгоград, и мы с дочерью приходили, нам вручали. Конечно, все помню. Было волнительно, но, знаете, когда человек теряет часть своей жизни, он как в тумане. Со временем начала осознавать, с одной стороны, гордость, а с другой — обиду", — отмечает вдова героя.

После гибели мужа Екатерина уволилась из вооруженных сил. "Службу без него вообще не представляла. Служили вместе, все помню. Еще поддерживаем связь периодически с теми, с кем служили, с кем меня познакомил Денис. Друзей у него всегда было очень много. Он любил посмеяться, пошутить, был душой компании", — вспоминает Екатерина.

Денис Ветчинов с женой и дочерью © Личный архив Екатерины Ветчиновой

Дочь Дениса Маша была совсем маленькая, когда он погиб, — ей не было и двух лет. Папу она почти не помнит. "Конечно, ей очень интересно: "А какой был папа, какой характер, а похожа ли я на папу?" Если она что-то делает, какие-то поступки, она спрашивает, а как бы папа отреагировал. Стараюсь рассказывать, какой он был. Упорством моя дочь все-таки в папу пошла", — отмечает Екатерина.

Каждый август после 2008 года у нее начинается с общения с журналистами. В Волгограде она проводит день памяти. "В этом году, скорее всего, очень многие не смогут присутствовать. Мы решили посидеть в узком кругу", — отмечает с пониманием Екатерина. СВО внесла коррективы в графики военкоров и военных.

Михаил Скуратов, Гулия Леваненкова