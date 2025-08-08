Атаку пресекли с 09.45 до 11.15 мск

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Силы ПВО с 9.45 до 11.15 сбили 13 украинских беспилотников над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"8 августа в период с 09.45 мск до 11.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть - над территорией Орловской области, три - над территорией Курской области, два - над территорией Краснодарского края, один - над территорией Тульской области и один - над акваторией Азовского моря", - сообщили там.