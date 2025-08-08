Уничтожены 17 боевых бронированных машин и 80 автомобилей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю потеряли более 1 290 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1 290 военнослужащих, танк, 17 боевых бронированных машин и 80 автомобилей. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, а также 19 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.