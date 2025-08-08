Александро-Калиново и Январское удалось взять под контроль силами Южной и Восточной группировок

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские войска за минувшую неделю освободили населенные пункты Александро-Калиново ДНР и Январское Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

"Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики. <…> За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области", - говорится в сообщении.