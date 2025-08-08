Бойцы "Юга" уничтожили огневые средства ВСУ на северском направлении

Военнослужащие ВС РФ использовали гаубицы "Мста-Б" для поражения целей противника

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Юг" уничтожили расчеты орудия Д-30 и миномета противника на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе разведывательных мероприятий в районе н. п. Серебрянка операторами дронов был обнаружен 120-мм миномет противника, осуществлявший огневое воздействие на наши войска. Прямыми попаданиями 152-мм снарядов гаубиц "Мста-Б" миномет был уничтожен, что позволит нашим бойцам продолжить вести активные наступательные действия в этом районе", - говорится в сообщении.

Также операторы беспилотников группировки обнаружили расчет орудия Д-30 противника в районе н. п. Северск. Цель была ликвидирована российским ударным БПЛА "Ланцет", который с высокой точностью поразил цель.