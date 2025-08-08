Как подчеркнули в Минобороны России, уничтожение боевой машины усложнит противнику ведение разведывательных действий

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Операторы ударных дронов группировки войск "Юг" уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) ВСУ в районе населенного пункта Плещеевка. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения разведки бойцами было вскрыто передвижение техники противника. Попав на минное заграждение наших инженеров ББМ ВСУ предприняла попытку уехать, однако наши операторы расчетов FPV поразили отступающего противника, в очередной раз сократив парк натовской техники", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, уничтожение боевой машины усложнит противнику ведение разведывательных действий. Это позволит подразделениям ВС РФ получить преимущество в дальнейших наступательных действиях.