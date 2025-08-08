Силы ПВО уничтожили БПЛА в период с 12:00 до 15:00 мск

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Силы ПВО с 12:00 до 15:00 сбили 34 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

С 12:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских БПЛА самолетного типа: 12 - над территорией Брянской области, 10 сбили над Калужской областью, 8 уничтожили над территорией Краснодарского края, 2 дрона - над акваторией Азовского моря, также сбили дрон над Рязанской областью и 1 - над территорией республики Адыгея, сообщили в российском военном ведомстве.