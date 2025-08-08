Авианаводчик подтвердил уничтожение цели

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ка-52М группировки войск "Центр" уничтожил место сосредоточения сил ВСУ в лесистой местности. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что авианаводчик подтвердил уничтожение цели.