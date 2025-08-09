Штурмовые группы практиковали различные тактические варианты атаки, учитывая рельеф местности и возможное сопротивление противника

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие по контракту группировки войск "Север" провели занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию на тыловых полигонах перед отправкой на передовые позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие по контракту штурмовых подразделений группировки войск "Север" на одном из тыловых полигонов зоны проведения специальной военной операции (СВО) в ходе интенсивной боевой подготовки провели практические занятия по захвату и удержанию укрепленных позиций и опорных пунктов противника, уничтожению наблюдательных постов и действиям в обороне", - говорится в сообщении.

В Минобороны поделились подробностями о проводимых на полигонах мероприятиях. "Штурмовые группы практиковали различные тактические варианты атаки, учитывая рельеф местности и возможное сопротивление противника. Особое внимание уделялось слаженности подразделений, быстрому уничтожению огневой точки и грамотному закреплению на занятых позициях", - отметили там.

В ведомстве подчеркнули, что основной целью занятий стало повышение боеготовности военных для выполнения задач на поле боя, а практическая отработка действий позволила максимально приблизить тренировочный процесс к реальной боевой обстановке, включая подготовку к рукопашной схватке с противником.