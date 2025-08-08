Были сбиты разведывательные Flirt Arrow, "Лелеки" и "Мары", разведывательно-ударные "Домахи"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Ударные беспилотники испытательного центра "Рубикон" уничтожили различные БПЛА ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Воздушными таранами боевых групп ПВО центра "Рубикон" были сбиты разведывательные Flirt Arrow, "Лелеки" и "Мары", разведывательно-ударные "Домахи", дроны-камикадзе Warmate (польского производства), "Чаклун" и Darts, разведывательные FlyEye (также производства Польши), разведчик-корректировщик высокоточного вооружения "Валькирия" и другие", - говорится в сообщении.