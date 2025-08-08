Заместитель министра обороны РФ также вручил ведомственные награды сотрудникам, отличившимся при строительстве объектов военной и социальной инфраструктуры

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-майор Павел Фрадков поздравил военных строителей с наступающим профессиональным праздником. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

"Профессия строителя, а особенно военного строителя - одна из самых важных и созидательных. Сегодня ей придается особое, стратегическое значение", - сказал он в ходе торжественного собрания.

Замминистра оборонного ведомства поздравил участников мероприятия с профессиональным праздником, поблагодарил за упорный труд и самоотдачу. Он также вручил ведомственные награды сотрудникам, отличившимся при строительстве объектов военной и социальной инфраструктуры.

Обращаясь к ветеранам строительной отрасли Фрадков отметил: "Вы заложили славные традиции военного строительства, передали нынешнему поколению бесценный опыт и дух преданности делу".

В рамках выполнения целевых задач, поставленных министром обороны РФ Андреем Белоусовым, выполняется широкий комплекс мероприятий по повышению эффективности строительного комплекса. Фрадков отметил, что особое внимание уделяется специальному строительству, от которого зависит обороноспособность страны. Также создается военно-социальная инфраструктура для комфортной жизни, обучения и службы тех, кто стоит на страже Родины.

В торжественном мероприятии приняли участие представители Департамента строительства Министерства обороны РФ и подведомственных организаций военно-строительного комплекса. День военного строителя ежегодно отмечается во второе воскресенье августа.