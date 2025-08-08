Над регионами России сбили 23 БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 15:00 до 17:25 мск

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Силы ПВО с 15:00 до 17:25 мск сбили 23 украинских беспилотника над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 15:00 до 17:25 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 23 украинских БПЛА: 11 - над территорией Брянской области, 6 сбили над Калужской областью, 2 уничтожили над территорией Краснодарского края, 2 над Орловской областью, 1 дрон - над территорией Курской области, а также 1 - над акваторией Азовского моря, сообщили в российском военном ведомстве.