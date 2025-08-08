ТАСС: ВС РФ ежедневно уничтожают 5-6 расчетов БПЛА ВСУ в Сумской области

ВСУ применяют тактику, при которой два дня штурмовые группы большими силами атакуют позиции российских войск, а следующие два дня восстанавливают боеспособность

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Бойцы Северной группировки войск ежедневно уничтожают на сумском направлении по 5-6 расчетов БПЛА ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Ежедневно на [сумском] направлении бойцы "Севера" уничтожают в среднем по 5-6 расчетов БПЛА противника", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что украинская сторона задействует в своих атаках большое количество ударных дронов, "однако их эффективность сведена до минимума российскими расчетами противодействия БПЛА". ВСУ, добавил он, пытаются атаковать количеством самих FPV-дронов, но это очень быстро исчерпывает их запасы.

По словам собеседника агентства, пытаясь вернуть утраченные позиции в районе Юнаковки, ВСУ применяют тактику, при которой два дня штурмовые группы большими силами атакуют позиции российских войск, а следующие два дня восстанавливают боеспособность.

Как сообщали ТАСС в силовых структурах, ВСУ пытаются безуспешно прорвать фланги наступающим российским войскам у Юнаковки в Сумской области, идут тяжелые бои. Ранее силовики сообщали ТАСС, что вторая рота 1-го батальона 95-й бригады ВСУ почти полностью пропала без вести в районе Юнаковки Сумской области. По данным силовых структур, на сумском и харьковском направлениях действуют подразделения более 40 бригад и полков ВСУ, стянутых со всех участков фронта.

Юнаковка является важным логистическим центром ВСУ в Сумском районе. После ее освобождения ВСУ будут испытывать существенные сложности с обеспечением всех подразделений на границе с Суджанским районом Курской области.