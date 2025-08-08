Волонтер ВСУ Юля Толмачева рассказала, что ситуация для украинских военных критическая практически на всех направлениях: в Красноармейске, Константиновке, Торецке, Волчанске, Часовом Яре, Купянске и Доброполье, а российские войска отрезают логистику и вводят в бой новые резервы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Заявлениями о потерях ВСУ на различных направлениях украинские власти проверяют общество, чтобы впоследствии снизить мобилизационный возраст и призывать женщин. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Там отметили, что недавно волонтер ВСУ Юля Толмачева рассказала, что ситуация для ВСУ критическая практически на всех направлениях: в Красноармейске, Константиновке, Торецке, Волчанске, Часовом Яре, Купянске и Доброполье, а российские войска отрезают логистику и вводят в бой новые резервы.

"Быть может, до украинского общества такого рода информация действительно не доходит, но уверены, что на Банковой прекрасно все осознают. Для этого и идет "прогрев" общества для последующего снижения мобилизационного возраста и призыва женщин на военную службу", - подчеркнул собеседник агентства.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. При этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы избежать мобилизации.