Силы ПВО сбили дроны в период с 17:25 до 22:40 мск

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили над регионами РФ, Азовским и Черным морями 66 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

В период с 17:25 мск до 22:40 мск дежурные средствами ПВО перехватили 66 украинских БПЛА: 16 - над территорией Орловской области, 13 сбили над территорией Брянской области, 10 уничтожили над Краснодарским краем, 10 - над акваторией Азовского моря, 6 в Крыму, 4 в Калужской области, 3 сбили над территорией Курской области, 2 - над Адыгеей, 1 сбили над территорией Тульской области и один над Черным морем, сказали там.