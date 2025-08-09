Замглавы военного ведомства отметил, что сегодня по всей России военные строители реализуют масштабные проекты

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Минобороны России выполняет широкий комплекс мероприятий по повышению эффективности строительного комплекса. Об этом заявил замглавы военного ведомства генерал-майор Павел Фрадков по случаю Дня военного строителя.

"Профессия строителя, а особенно военного строителя - одна из самых важных и созидательных. Сегодня ей придается особое, стратегическое значение. В настоящее время в рамках выполнения целевых задач, поставленных министром обороны РФ Андреем Белоусовым, выполняется широкий комплекс мероприятий по повышению эффективности строительного комплекса", - подчеркнул заместитель министра обороны РФ генерал-майор Павел Фрадков, слова которого приводят в военном ведомстве.

Замминистра отметил, что сегодня по всей России - от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Авдеевки - военные строители реализуют масштабные проекты. У них в работе порядка 20 армейских госпиталей - в Брянске, Севастополе, Курске, Рязани и других городах. В Мирном - инфраструктура космодрома "Плесецк", жилой микрорайон для местного гарнизона и спортивно-оздоровительный комплекс "Звезда", а также несколько высших и довузовских военных учебных заведений и около 100 других объектов.

"Особое внимание уделяется специальному строительству, от результатов которого напрямую зависит обороноспособность страны, а также созданию военно-социальной инфраструктуры для комфортной жизни, обучения и службы тех, кто стоит на страже нашей Родины", - подчеркнул Фрадков.

Ежегодно каждое второе воскресенье августа отмечается День военного строителя. Профессиональный праздник военные строители встречают вместе с гражданскими коллегами. Впервые строители отметили его 12 августа 1956 года, после того как Президиум Верховного Совета СССР издал указ о назначении этого праздника.