МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Военные строители, которые 10 августа отмечают профессиональный праздник, возводят порядка двух десятков госпиталей в разных регионах страны и инфраструктуру космодрома "Плесецк". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня по всей России - от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Авдеевки военные строители реализуют масштабные проекты. У них в работе порядка двух десятков армейских госпиталей - в Брянске, Севастополе, Курске, Рязани и других городах, в Мирном - инфраструктура космодрома "Плесецк", жилой микрорайон для местного гарнизона и спортивно-оздоровительный комплекс "Звезда"; ряд высших и довузовских военных учебных заведений, сотни других объектов", - сказали в МО РФ.

В министерстве напомнили, что в рамках выполнения целевых задач, поставленных министром обороны РФ Андреем Белоусовым, выполняется широкий комплекс мероприятий по повышению эффективности строительного комплекса.

Как подчеркнул заместитель министра обороны генерал-майор Павел Фрадков, особое внимание уделяется специальному строительству, от результатов которого напрямую зависит обороноспособность страны, а также созданию военно-социальной инфраструктуры для комфортной жизни, обучения и службы тех, кто стоит на страже Родины.

Ежегодно во второе воскресенье августа отмечается День военного строителя. Профессиональный праздник военные строители встречают вместе с гражданскими коллегами. Впервые строители отметили его 12 августа 1956 года, после того, как Президиум Верховного Совета СССР издал указ об утверждении этого праздника.