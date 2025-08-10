Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня существует только один способ борьбы с оптоволоконными беспилотниками

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские специалисты работают над расширением возможностей оптоволоконных FPV-дронов "Бумеранг", аппараты получат опцию комбинированного управления по оптоволоконному кабелю и FPV в зависимости от выполняемых задач. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В настоящее время рассматривается одно из направлений развития аппаратов - чтобы способы управления дроном были взаимозаменяемыми, комбинированными. Мы работаем над тем, чтобы в зависимости от обстановки и выполняемых задач FPV-дроны "Бумеранг" могли работать как на оптоволокне, так и на обычной существующей схеме FPV - то есть, на управлении по радио и видео по антенне", - отметил источник.

Собеседник ТАСС уточнил, что сегодня существует только один способ борьбы с оптоволоконными дронами. "Дроны на оптоволокне можно вывести из строя только путем повреждения кабеля при помощи стрелкового оружия, либо механическим способом", - сказал специалист.

Линейка дронов "Бумеранг" производится в Москве. Оптоволоконная версия аппаратов начала применяться в зоне СВО с марта 2025 года.