Штурмовики "Днепра" отрабатывают захват позиций ВСУ в Запорожской области

Как сообщили в Минобороны, при тренировках используются дроны

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Военнослужащие штурмовых подразделений 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" отрабатывают тактику штурма опорных пунктов Вооруженных сил Украины на тыловых полигонах в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Целью тренировок является повышение эффективности действий в условиях реального боя. Каждая тренировка адаптируется к рельефу местности и сложности предстоящих задач с акцентом на особенности штурма опорных пунктов, включая хорошо укрепленные точки и блиндажи противника", - сообщили в Минобороны.

"Задачи бывают различные, исходя из рельефа местности, по опорникам противника отрабатываем разные ситуации, также выдвижение группы в пешем порядке, когда группе нужно будет пешком двигаться", - рассказал журналистам инструктор с позывным Сугроб.

Как отметили в Минобороны, при тренировках используются БПЛА. "Штурмовики отрабатывают оборонительные действия против ударных дронов противника, осваивают упражнения по защите от сбросов и оттачивают методы поражения дронов противника", - отметили в Минобороны.