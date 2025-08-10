В ближайшее время число разоружившихся возрастет, уверен директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Около 700 боевиков сложили оружие в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) менее чем за месяц после церемонии окончательного разоружения группировок UPC ("Союз за мир в ЦАР") и 3R ("Возвращение, восстановление в правах и реабилитация"), прошедшей 10 июля. Об этом сообщил ТАСС директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

"После торжественной церемонии окончательного разоружения группировок UPC и 3R, прошедшей 10 июля в Банги, темпы сдачи боевиков значительно ускорились. Так, к этому моменту - чуть менее, чем за месяц - сдалось порядка 700 боевиков. Помимо этого, российские инструкторы продолжают проводить регулярные рабочие встречи во всех уголках ЦАР, на которых обговаривают сдачу всё новых и новых групп местных боевиков. Так что, уверен, в ближайшее время число разоружившихся еще сильнее пойдет вверх", - сказал собеседник агентства.

По его словам, разоружившиеся боевики активно способствуют процессу урегулирования. "Более того, сдавшиеся бандиты передают информацию и о других вооруженных ячейках, а также призывают их членов к сдаче", - отметил директор СОМБ.

Он добавил, что содействие российским специалистам оказывают и местные правоохранительные органы. "Активное содействие российским военным специалистам на местах также оказывают и правоохранительные органы ЦАР. Жандармерия и полиция отчитывается об успешной работе с населением, которое активнее начало сдавать оружие и передавать информацию о расположении групп боевиков", - сообщил Иванов.

Глава СОМБ подчеркнул, что работа против тех, кто отказывается сложить оружие, продолжается. "К сожалению, на окраинах ЦАР остаются маргинальные группы, оказавшиеся разоружиться - их ликвидацией успешно занимаются Вооруженные силы (ВС) ЦАР при поддержке российских инструкторов", - сказал он.

"Продолжается совместная работа ВС ЦАР с российскими военными специалистами по уничтожению групп боевиков, отказавшихся от прохождения процесса разоружения и интеграции. Уничтожены бандиты в районе Буара (префектура Нана-Мамбере) и Сибю (префектура Кемо). Всех боевиков, отказавшихся сложить оружие и вернуться к мирной жизни, ожидает неминуемая кара", - заключил Иванов.